Аналитики выяснили, какие профессии выбирают выпускники колледжей

Фото: Мария Зверева

Аналитики hh.ru провели исследование резюме соискателей со средним профессиональным образованием (СПО) и определили наиболее популярные профессии среди выпускников колледжей.

Согласно данным исследования, больше всего резюме (5,8%) направлено на вакансии водителей с медианной ожидаемой зарплатой в 93,1 тыс. рублей. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,5%), рассчитывающие на доход в 69,4 тыс. рублей. Тройку замыкают администраторы (4,2%) с ожиданиями в 57,4 тыс. рублей.

В топ-10 также вошли упаковщики, продавцы-консультанты, разнорабочие, кладовщики, операторы call-центров, курьеры и охранники. Наибольшие зарплатные ожидания среди массовых профессий у разнорабочих (69,6 тыс. рублей) и кладовщиков (70 тыс. рублей).

Самые высокие зарплатные запросы зафиксированы у руководителей группы разработки (182,8 тыс. рублей), ИТ-директоров (151,8 тыс. рублей) и технических директоров (150 тыс. рублей). Эксперты отмечают, что такие ожидания часто связаны с дополнительным высшим образованием и опытом работы.

— Выпускники колледжей играют важную роль на рынке труда, закрывая потребности как в массовых профессиях, так и в высококвалифицированных специализациях, — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Матвей Гавриков