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В Стамбуле завершилась встреча Турции, США и Украины

12:33, 16.05.2025
В Стамбуле завершилась встреча Турции, США и Украины
Фото: Реальное время

В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины, которая прошла в президентском офисе Долмабахче. Об этом сообщили ТАСС.

Встреча продлилась чуть более часа и стала важным шагом перед началом первых прямых переговоров между Россией и Украиной с весны 2022 года.

Россию на переговорах будет представлять делегация под руководством помощника президента Владимира Мединского. Он ранее заявил, что цель этих встреч — установить долгосрочный мир и решить первопричины кризиса. Переговоры начнутся в 12.30 по местному времени.

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