Основной акцент при построении исламской экосистемы банковских продуктов — это люди

На KazanForum-2025 обсудили будущее исламского банкинга

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

«Если Башкирии и Чечне, например, нужны зарплатные проекты, то Дагестану, Татарстану — Амана, расчетно-кассовое обслуживание»

Стратегию развития партнерского финансирования в России, международный опыт, инвестиционные возможности отрасли, ход экспериментального правового режима Центробанка — это и многое другое обсудили на пленарном заседании первой в России конференции AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений), которая прошла в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum».

— Мы очень ценим те доверительные, проактивные отношения, которые сложились у нас с AAOIFI. Они позволяют находить оптимальные решения и точки роста на рынке партнерской экосистемы. В своей работе мы следуем принципам AAOIFI и видим здесь очень большие перспективы. Сбер как разработчик передовых решений, в том числе в области исламской экосистемы, считает, что развитие этого направления необходимо в нашей стране, — заявил на заседании старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

Напомним, банк открыл первые в стране офисы исламского финансирования в четырех пилотных регионах: Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. В них представлены не только продукты, которые соответствуют стандартам исламских финансов: офисы доступны для всех — в них обслуживаются не только мусульмане. Всего доступны 16 продуктов партнерского финансирования. Все они прошли сертификацию, на них получены фетвы шариатским консультационным советом, куда входят международные и российские ученые. На балансе Сбера по физическим и юридическим лицам сейчас 62 тыс. контрактов на 3,5 млрд рублей.

Несмотря на динамичный рост клиентской базы, потенциал рынка пока не достигнут, подчеркнул Олег Ганеев. Поэтому важно привлекать новых клиентов, которые пока находятся вне традиционной банковской системы в силу того, что она не отвечает их этическим принципам:

— Мы видим, что в четырех пилотных регионах разные предпочтения. Если Башкирии и Чечне, например, нужны зарплатные проекты, то Дагестану, Татарстану — Амана, расчетно-кассовое обслуживание. Важные элементы — единая стандартизация, финансовая грамотность, легитимизация и популяризация. Нужно, чтобы люди, необязательно мусульмане, которые следуют определенным этическим принципам, точно знали, что здесь все правильно: как этим пользоваться, куда пойти и на что посмотреть, чтобы удостовериться, что все нормально.

предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

— В связи с поворотом на глобальный юг мы видим очень большую динамику в развитии именно гуманитарных экосистем. Это образовательные проекты, IT-проекты — то, что укрепляет доверие и взаимоотношения между странами. Там очень большой потенциал, который за собой будет вести все остальное, — заявил Олег Ганеев и в завершении дискуссии поддержал расширение эксперимента в сфере партнерского финансирования на другие регионы страны, в которых есть такая потребность.

«Основной акцент при построении исламской экосистемы банковских продуктов — это люди»

Другим ключевым мероприятием первой международной конференции AAOIFI стала панельная сессия «Предпосылки для создания глобальной исламской экосистемы», которую провел Сбер. Она объединила экспертов и практиков в сфере исламских финансов, которые обсудили возможности построения масштабной и устойчивой инфраструктуры.

— Стандарты — один из основных факторов успеха. Без единого подхода к развитию той или иной отрасли мы будем встречаться с различными препятствиями: больше времени будет занимать выход на рынок, вырастут операционные расходы, ухудшится финансовый результат. Сегодня мы обсудили, как стандарты помогут нам построить исламскую экосистему и как они позволят нам интегрироваться в глобальные исламские экономические отрасли на международной финансовой арене, — заявил Бехнам Гурбан-Заде, управляющий директор — начальник Центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка и модератор сессии.

предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Помимо важности стандартизации, спикеры также отметили роль частного сектора в развитии исламских финансов, внедрение финтех-решений при соблюдении норм шариата, интеграцию исламских продуктов в глобальную экономику и синергию устойчивых принципов и исламской финансовой модели.

Как отметил управляющий директор дирекции по устойчивому развитию Сбербанка Сулаймон Ишанов, устойчивое развитие и исламское финансирование — это два одинаковых языка, выросших в разных культурах. Исламское финансирование и устойчивое развитие, основанные на принципах социальной ответственности, справедливости и долгосрочного баланса, естественным образом дополняют друг друга. Например, в повестке устойчивого развития есть охрана окружающей среды, в исламском финансировании — призыв «Сохраняй среду, в которой ты живешь».

— В последнее время наблюдается приток инвестиций в исламские фонды и снижение поступлений в ESG-фонды. Это в том числе объясняется многообразием видов отчетности, которая не всегда синхронизируется друг с другом, что вызывает недоверие. Поэтому сегодня как никогда важно укреплять межрегиональное и межстрановое сотрудничество в этой сфере — объединяя регуляторные подходы, обмениваясь лучшими практиками и создавая инклюзивные финансовые инструменты. Работа с проектами в рамках исламского финансирования для нашей страны может стать хорошим мостом между арабским миром и СНГ. Ведь, инвестируя в проекты, которые соотносятся с ценностями людей и благом для страны, мы открываем возможности для усиления дальнейшего взаимодействия. Например, мы изучали опыт ОАЭ, где есть зеленый вакф, прибыль с которого идет на проекты по опреснению воды и борьбе с деградацией земель. Мы в свою очередь сейчас активно работаем над технологиями мониторинга деградации земель, чтобы своевременно реагировать на возникающие угрозы. Подобные проекты дают стимул развития не только рынку устойчивого финансирования, но и зеленых технологий, — рассказал Сулаймон Ишанов.

Как заявил Бехнам Гурбан-Заде на пресс-подходе после сессии, на фоне ограничений, которые сегодня присутствуют на определенных рынках, исламские рынки наиболее дружелюбны и открыты для российских банков:

— Мы активно работаем с дружественными странами на предмет привлечения инвестиций в Российскую Федерацию и реализации совместных проектов. У нас исламское финансирование находится на этапе своего развития. Также важно дать коллегам правильную информацию о ресурсах и возможностях нашего рынка, что существенно увеличит привлекательность иностранных инвестиций в РФ. Основной акцент при построении исламской экосистемы банковских продуктов — это люди. Это человекоцентричные модели, рассчитанные на то, чтобы удовлетворить запрос человека, дать ему доступ к экосистеме, где он будет чувствовать себя комфортно с точки зрения не только финансовой безопасности, но и продовольственной безопасности, безопасности в сфере здравоохранения и образования. Наша цель — построить отрасль, которая будет служить интересам страны и ее граждан, увеличит налоговые выплаты, будет привлекательной для международных инвесторов и позволит экспортировать нашу модель на международный рынок. Да, это не будет суперконкурентная модель конвенционального банкинга, поскольку сегодня исламские финансы в мировой банковской системе занимают всего 2,75%. Но это не значит, что они не имеют права на существование. Они найдут свою нишу и будут развиваться.