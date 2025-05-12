В Татарстане начали ремонт дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат

В Аксубаевском районе Татарстана начались работы по ремонту участка автомобильной дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Ремонт проводится на двух километрах трассы.



В рамках национального проекта к концу 2025 года планируется довести долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до не менее 52,2%, а долю автомобильных дорог городских агломераций — до не менее 85,2%.

На дорожные работы в столице Татарстана направят почти 20 млрд рублей. Больше всего средств потратят на ремонт изношенных слоев, приведение в порядок дорог в рамках программы «Наш двор».

Рената Валеева