Банк России опубликовал курс валют на четверг, 15 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 15 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар опустился на 0,33 рубля, юань — на 0,04 рубля, евро вырос на 0,69 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,22 рубля;
- евро — 90,38 рубля;
- юань — 11,11 рубля.
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