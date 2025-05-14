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Банк России опубликовал курс валют на четверг, 15 мая

17:49, 14.05.2025
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 15 мая
Фото: Dmytro Demidko на Unsplash

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 15 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар опустился на 0,33 рубля, юань — на 0,04 рубля, евро вырос на 0,69 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,22 рубля;
  • евро — 90,38 рубля;
  • юань — 11,11 рубля.

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