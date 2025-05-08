Американский кардинал Роберт Прево стал новым папой римским

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В Ватикане объявили нового Папу Римского — им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. С балкона Собора Святого Петра кардинал-протодьякон Доменик Мамберти торжественно провозгласил: «У нас есть Папа — его превосходительство Роберт Фрэнсис Прево, Лев XIV».

Прево стал первым американцем, занявшим престол Святого Петра. Его избрали на второй день конклава, который проходил после смерти предыдущего понтифика. Новый Папа — августинец с латиноамериканскими корнями, префект декастерии по делам епископов и один из самых молодых кардиналов, возведенных в сан в 2023 году.

После объявления Лев XIV вышел к верующим, чтобы приветствовать их и начать свое служение главой Римско-католической церкви.