В пригородах Казани и Зеленодольска восстановили электричество после аварии

Без света оставались более 20 тыс. человек

Отключение света на 6 часов

В пригородах Казани и Зеленодольска устранили последствия аварии на линиях электропередач, из-за которой без света остался ряд населенных пунктов. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в АО «Сетевая компания».

Неполадки устранили в промежутке между 9.10 и 9.56.

В результате отключения были обесточены 17 населенных пунктов, 300 трансформаторных подстанций, 2 школы и 4 детских сада. Отключения коснулись более 20 тыс. человек.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в 3.15 в результате аварии на линиях электропередач жители ряда населенных пунктов пригорода Казани и Зеленодольска остались без электроснабжения. По информации, предоставленной АО «Сетевая компания», отключение электроэнергии затронуло значительную территорию, включая:

ЖК «Салават купере»

Юдино;

Осиново;

Залесный;

Новониколаевский;

Жилплощадку в Авиастроительном районе;

улицы Декабристов, 2-ю Юго-Западную и Правосудия;

поселки Новая Тура, Дубровка, Ореховка и Октябрьский.

Масштабное отключение в феврале

Это не первое масштабная авария в Татарстане с начала года. В феврале электричество периодически отключали в течение четырех дней.

19 февраля в связи с аварией на ТЭЦ-1 частично остались без света Вахитовский и Приволжский районы Казани. Из-за отключения напряжения временно приостанавливали движение трамваев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

К 20 февраля электричество удалось вернуть в Приволжский район. Без света оставались улицы Павлюхина, Нурсултана Назарбаева, Хади Такташа, Ботаническая, Шаляпина, Ипподромная, Агрономическая, Роторная, проспект Универсиады.

Вечером того же дня без света остались жители 33–37 комплексов Набережных Челнов и поселка «Чаллы Яр». Аварийная ситуация произошла из-за повреждения кабеля.

23 февраля вновь электричество отключили в Приволжском районе Казани. Света не было на улицах Академика Завойского, Наклонной, Юлиуса Фучика, Комиссара Габишева, Кул Гали.



Елизавета Пуншева