В пригородах Казани и Зеленодольска восстановили электричество после аварии
Без света оставались более 20 тыс. человек
Отключение света на 6 часов
В пригородах Казани и Зеленодольска устранили последствия аварии на линиях электропередач, из-за которой без света остался ряд населенных пунктов. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в АО «Сетевая компания».
Неполадки устранили в промежутке между 9.10 и 9.56.
В результате отключения были обесточены 17 населенных пунктов, 300 трансформаторных подстанций, 2 школы и 4 детских сада. Отключения коснулись более 20 тыс. человек.
Напомним, сегодня в 3.15 в результате аварии на линиях электропередач жители ряда населенных пунктов пригорода Казани и Зеленодольска остались без электроснабжения. По информации, предоставленной АО «Сетевая компания», отключение электроэнергии затронуло значительную территорию, включая:
- ЖК «Салават купере»
- Юдино;
- Осиново;
- Залесный;
- Новониколаевский;
- Жилплощадку в Авиастроительном районе;
- улицы Декабристов, 2-ю Юго-Западную и Правосудия;
- поселки Новая Тура, Дубровка, Ореховка и Октябрьский.
Масштабное отключение в феврале
Это не первое масштабная авария в Татарстане с начала года. В феврале электричество периодически отключали в течение четырех дней.
19 февраля в связи с аварией на ТЭЦ-1 частично остались без света Вахитовский и Приволжский районы Казани. Из-за отключения напряжения временно приостанавливали движение трамваев.
К 20 февраля электричество удалось вернуть в Приволжский район. Без света оставались улицы Павлюхина, Нурсултана Назарбаева, Хади Такташа, Ботаническая, Шаляпина, Ипподромная, Агрономическая, Роторная, проспект Универсиады.
Вечером того же дня без света остались жители 33–37 комплексов Набережных Челнов и поселка «Чаллы Яр». Аварийная ситуация произошла из-за повреждения кабеля.
23 февраля вновь электричество отключили в Приволжском районе Казани. Света не было на улицах Академика Завойского, Наклонной, Юлиуса Фучика, Комиссара Габишева, Кул Гали.
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