Часть улиц в Приволжском районе Казани осталась без электричества
Часть улиц в Приволжском районе Казани осталась без электричества. Об этом «Реальному времени» сообщили в диспетчерской «Сетевой компании».
С 18.00 света нет в домах, расположенных на улицах Академика Завойского, Наклонная, Юлиуса Фучика, Комиссара Габишева, Кул Гали.
— Оперативный персонал направлен для определения поврежденного участка, — заверили в диспетчерской.
Напомним, Вахитовский и Приволжский районы Казани частично остались без света и 19 февраля.
— В связи с аварией на ТЭЦ-1 часть Вахитовского и Приволжского районов осталась без электроснабжения. Специалисты на месте, делают все возможное, чтобы устранить аварию как можно быстрее, — заявили тогда в администрации.
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