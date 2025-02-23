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Часть улиц в Приволжском районе Казани осталась без электричества

18:55, 23.02.2025
Часть улиц в Приволжском районе Казани осталась без электричества
Фото: Динар Фатыхов

Часть улиц в Приволжском районе Казани осталась без электричества. Об этом «Реальному времени» сообщили в диспетчерской «Сетевой компании».

С 18.00 света нет в домах, расположенных на улицах Академика Завойского, Наклонная, Юлиуса Фучика, Комиссара Габишева, Кул Гали.

— Оперативный персонал направлен для определения поврежденного участка, — заверили в диспетчерской.

Напомним, Вахитовский и Приволжский районы Казани частично остались без света и 19 февраля.

— В связи с аварией на ТЭЦ-1 часть Вахитовского и Приволжского районов осталась без электроснабжения. Специалисты на месте, делают все возможное, чтобы устранить аварию как можно быстрее, — заявили тогда в администрации.

Галия Гарифуллина

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