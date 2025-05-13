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Жители пригорода Казани и Зеленодольска остались без света из-за аварии на ЛЭП

07:23, 13.05.2025
Жители пригорода Казани и Зеленодольска остались без света из-за аварии на ЛЭП
Фото: Максим Платонов

В результате аварии на линиях электропередач сегодня утром жители ряда населенных пунктов пригорода Казани и Зеленодольска остались без электроснабжения. По информации, предоставленной АО «Сетевая компания», отключение электроэнергии затронуло значительную территорию, включая:

  • ЖК «Салават купере»
  • Юдино;
  • Осиново;
  • Залесный;
  • Новониколаевский;
  • Жилплощадку в Авиастроительном районе;
  • улицы Декабристов, 2-ю Юго-Западную и Правосудия;
  • поселки Новая Тура, Дубровка, Ореховка и Октябрьский.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причины аварии в настоящее время устанавливаются.

Специалисты АО «Сетевая компания» уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Ориентировочный срок восстановления электроснабжения составляет 2 часа.

В связи с отсутствием электроэнергии в школах и детских садах на пострадавших территориях принято решение об отмене занятий.

Рената Валеева

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