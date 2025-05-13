Жители пригорода Казани и Зеленодольска остались без света из-за аварии на ЛЭП

Фото: Максим Платонов

В результате аварии на линиях электропередач сегодня утром жители ряда населенных пунктов пригорода Казани и Зеленодольска остались без электроснабжения. По информации, предоставленной АО «Сетевая компания», отключение электроэнергии затронуло значительную территорию, включая:

ЖК «Салават купере»

Юдино;

Осиново;

Залесный;

Новониколаевский;

Жилплощадку в Авиастроительном районе;

улицы Декабристов, 2-ю Юго-Западную и Правосудия;

поселки Новая Тура, Дубровка, Ореховка и Октябрьский.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Причины аварии в настоящее время устанавливаются.

Специалисты АО «Сетевая компания» уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Ориентировочный срок восстановления электроснабжения составляет 2 часа.

В связи с отсутствием электроэнергии в школах и детских садах на пострадавших территориях принято решение об отмене занятий.

Рената Валеева