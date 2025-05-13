Жители пригорода Казани и Зеленодольска остались без света из-за аварии на ЛЭП
В результате аварии на линиях электропередач сегодня утром жители ряда населенных пунктов пригорода Казани и Зеленодольска остались без электроснабжения. По информации, предоставленной АО «Сетевая компания», отключение электроэнергии затронуло значительную территорию, включая:
- ЖК «Салават купере»
- Юдино;
- Осиново;
- Залесный;
- Новониколаевский;
- Жилплощадку в Авиастроительном районе;
- улицы Декабристов, 2-ю Юго-Западную и Правосудия;
- поселки Новая Тура, Дубровка, Ореховка и Октябрьский.
Причины аварии в настоящее время устанавливаются.
Специалисты АО «Сетевая компания» уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Ориентировочный срок восстановления электроснабжения составляет 2 часа.
В связи с отсутствием электроэнергии в школах и детских садах на пострадавших территориях принято решение об отмене занятий.
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