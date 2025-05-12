Эрдоган: Турция поддержит переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что считает «чрезвычайно важным» желание России и Украины возобновить прямые переговоры. Турция готова оказать поддержку на каждом этапе этого процесса, пишет РИА «Новости».

В понедельник, 12 мая, лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

Однако Зеленский вновь выдвинул условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва согласилась на полное прекращение огня с 12 мая, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.



Рената Валеева