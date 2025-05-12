Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященные поиску путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом турецкий лидер заявил в своем обращении к нации после заседания кабмина в понедельник, пишет ТАСС.

— Мы некоторое время назад провели переговоры с господином Зеленским, президентом Украины. На прошлой неделе мы также обсуждали этот вопрос с господином Трампом, президентом США, и обсуждали шаги, которые мы могли бы предпринять, чтобы остановить кровопролитие на Украине, — заявил Эрдоган.

Президент Турции также отметил поддержку стремления Дональда Трампа разрешать горячие конфликты путем диалога и дипломатии.

— Турция стала страной, к посредничеству которой в мирной дипломатии обращаются во всем мире, — подчеркнул Эрдоган.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам турецкого лидера, Анкара выразила готовность внести свой вклад в переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса, а также готова принять эти переговоры в Стамбуле.

— Мы выразили готовность внести свой вклад в переговоры [в Стамбуле], сообщили, что будем рады принять их у себя и рассчитываем на их успех, — заключил Эрдоган.

Накануне Эрдоган и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили предложение Москвы о возобновлении прямых переговоров с Украиной с 15 мая в Стамбуле

Рената Валеева