Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлен на пять лет

Фото: Максим Платонов

Контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совбеза России, генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на 5 лет — до 2030 года. Эту информацию подтвердили РИА «Новости» информированный источник и пресс-служба аппарата СБ РФ.

На посту секретаря СБ РФ Шойгу курирует вопросы нацбезопасности и взаимодействия с ключевыми союзниками России, выполняет важнейшие дипломатические поручения Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина в сфере международной безопасности.

За прошедший год работы в этой должности Шойгу дважды посетил КНР и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также совершил официальные визиты в Тегеран и Пхеньян. В течение года Россия заключила договоры о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном и КНДР.

Осенью 2024 года Путин на основе анализа, проведенного сотрудниками аппарата Совбеза, внес уточнения в ядерную доктрину России. Согласно актуализированному документу, «ядерный зонтик» теперь прикрывает не только территорию страны, но и ее ближайших союзников.

Кроме того, Сергей Шойгу возглавил научно-экспертный совет Совбеза, созданный указом президента России в декабре прошлого года.

Рената Валеева