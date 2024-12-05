Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря 2024 года после обмена ратификационными грамотами в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК. Замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и замминистра иностранных дел России Андрей Руденко подписали соответствующий протокол.

ЦТАК подчеркивает, что договор создает мощный механизм обеспечения безопасности и благосостояния народов двух стран, способствуя смягчению напряженности в регионе и гарантируя международную стратегическую стабильность. В КНДР считают, что договор станет движущей силой формирования многополярного миропорядка без господства и гегемонии.

Договор, подписанный в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян 18–19 июня 2024 года, предусматривает взаимную военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из сторон (статья 4), а также создание механизмов для укрепления обороноспособности и поддержания мира и безопасности (статья 8). Новый договор заменяет Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года. Российская и северокорейская стороны неоднократно заявляли, что договор носит оборонительный характер и не направлен против третьих стран. Закон о ратификации договора был подписан российским президентом 9 ноября, а указом лидера КНДР Ким Чен Ына ратифицирован 11 ноября.

Рената Валеева