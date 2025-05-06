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Российские войска освободили населенный пункт Лысовка в ДНР

12:42, 06.05.2025
Российские войска освободили населенный пункт Лысовка в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Министерство обороны России сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики, — сообщили в российском военном ведомстве. — Этого удалось достичь благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне российские войска также освободили населенный пункт Новое ДНР.

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