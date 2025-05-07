В Зеленодольске заложили новые катера «Грачонок» для защиты водных границ России
В Зеленодольске на заводе имени Горького состоялась церемония закладки корпусов двух противодиверсионных катеров серии «Грачонок». Это событие приурочено к 80-летию Великой Победы. Сегодня заводчане начали строительство уже 14-й и 15-й единиц этого проекта, который стартовал в 2008 году. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости, включая контр-адмирала Олега Королева, начальника управления боевой подготовки Главного командования ВМФ России, и главу Зеленодольского района Михаила Афанасьева.
— Зеленодольский завод имени Горького носит почетное звание «Предприятие трудовой доблести». Как в годы Великой Отечественной войны, так и сегодня зеленодольские корабли стоят на защите обороноспособности нашей Родины. Я уверен, что новые противодиверсионные катера будут построены в срок и с высоким качеством, — подчеркнул Афанасьев.
Катера проекта 21980 разработаны специалистами АО «КБ «Вымпел» из Нижнего Новгорода. Они оснащены современным оборудованием и предназначены для охраны водных районов России, а также защиты баз от диверсионных и террористических угроз. Благодаря своим высоким мореходным характеристикам катера смогут решать широкий спектр боевых задач, включая борьбу с беспилотными летательными аппаратами.
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