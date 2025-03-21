Трамп заинтересован возможностью превратить Крым в крупный международный курорт

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп интересуется возможностью превращения Крыма в крупный международный курорт. По словам Херша, ссылающегося на неназванный источник, Трамп хочет наладить сотрудничество с российским руководством для снятия экономических санкций с России.

— Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие санкций и формирование партнерства с Путиным, направленного на развитие Крыма как международного курорта, — написал Херш в своей колонке на платформе Substack.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Ранее издание Semafor сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма частью России в рамках будущего соглашения о прекращении конфликта между Россией и Украиной. Однако пока никаких решений не принято, и это лишь один из возможных шагов к завершению конфликта.

Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство избирателей проголосовали за вхождение в состав России.

Анастасия Фартыгина