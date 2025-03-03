В России завершили следственные действия по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Максим Платонов

Следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» завершили менее чем за год. Об этом рассказал ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— По делу о теракте в «Крокус сити холле» завершены следственные действия, сейчас обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами, — сообщил он.

По словам Бастрыкина, подобные преступления планируются долго и тщательно — об этом говорят данные, полученные в ходе их расследования. Он отдал должное оперативным подразделениям, следователям и криминалистам, которым удается выяснить, что причастен к происшествиям.

Следствие по делу, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник, продолжается, добавил глава Следкома.

Напомним, вечером 22 марта 2024 года в Москве произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Нападавшие расстреляли посетителей и устроили пожар. Погибли 144 человека — по официальной статистике, это крупнейший теракт в истории современной России.

Галия Гарифуллина