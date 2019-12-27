Сотрудники ФСИН сняли электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян

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Сотрудники ФСИН России сняли электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян Марии, обвиняемой в убийстве своего отца.

«Сотрудники ФСИН только что сняли электронный браслет с ноги Марии. Учетное дело по ней прекращено в инспекции ФСИН», — сообщил ТАСС адвокат девушки Ярослав Пакулин.

Адвокаты других сестер рассказали, что с их подзащитных электронные браслеты будут сняты в субботу. Однако сестрам все так же нельзя общаться друг другом.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Генеральная прокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что следственный комитет объявил о завершении расследования убийства, совершенного сестрами Хачатурян.

