Генпрокуратура обязала изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

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Генеральная прокуратура обязала следствие переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование.

Уточняется, что в ведомстве указали на необходимость переквалифицировать дело, поскольку в действиях сестер усматривается необходимая оборона, пишет «РИА Новости».

Ранее Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела. Девушкам предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Но Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение. Сестрам также не стали продлевать меру пресечения. Позже их освободили от электронных браслетов.

Напомним, что 27 июля 2018 года три девушки убили своего отца, издевавшегося над ними долгие годы.

