Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «49 на 757»

Фото: Динар Фатыхов

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Москва вернула 49 погибших бойцов, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в интервью «Ведомостям».

В свою очередь украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении тел 757 погибших военнослужащих, в том числе 451 — с донецкого направления, 71 — с артемовского, 51 — с угледарского, 13 — с луганского и 137 — с запорожского. Кроме того, Украине вернули 34 тела военных из моргов на территории России. Штаб выразил благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.

Напомним, что 15 января Россия и Украина также провели репатриацию раненых военнослужащих, каждая из сторон вернула по 25 человек. В конце 2024 года также состоялся обмен телами погибших, тогда Москва передала Киеву 503 тела, а Украина вернула России 42 погибших бойца.