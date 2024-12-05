Татарстан вошел в топ-5 среди регионов России по финансовой грамотности

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию ПСБ «Благосостояние», доходы и стоимость имущества жителей России увеличились, а долговая нагрузка снизилась. Индекс финансовых достижений показал, что Татарстан занимает четвертое место по уровню финансовой грамотности после Воронежской, Нижегородской областей и Москвы.

Регион-лидер по финансовой грамотности — Воронежская область (50,2 балла по методике индекса). Москва и Нижегородская область заняли второе и третье места соответственно (49,4 балла).



Около половины россиян (46%) увеличили свой доход за последний год, а 49% научились ставить перед собой долгосрочные финансовые цели. Более половины граждан (51%) владеют собственным жильем без залогов, а у 9% ипотечный кредит выплачен более чем наполовину.

Также стоимость основного имущества россиян выросла у 76% респондентов, превышая размер долговых обязательств.



Напомним, что каждый второй заемщик тратит на погашение кредита до 30% ежемесячного дохода семьи. Несмотря на то, что процентные ставки на высоком уровне, большинство россиян пока успешно справляются с выплатами по кредитам.



Анастасия Фартыгина