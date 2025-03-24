В Татарстане предприятие погасило долг в 34 млн рублей по налогам в ходе уголовного дела

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении директора ООО «Профмонтаж» по факту уклонения от уплаты налогов, предприятие полностью погасило задолженность перед государством. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год руководитель ООО «Профмонтаж» путем внесения в налоговые декларации ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 10 контрагентами уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций. Ущерб государству, включая недоимку, пени и штрафы, составил более 34 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в результате совместной работы сотрудников следственного управления СК России по Татарстану, УЭБиПК МВД и Управления ФНС.

В ходе следственных действий были собраны доказательства причастности руководителя фирмы к преступлению. Под давлением собранных доказательств фигурант полностью возместил налоговую задолженность.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Учитывая полное возмещение ущерба, следователь принял решение о прекращении уголовного дела в отношении директора ООО «Профмонтаж» в соответствии с уголовным законодательством.



Рената Валеева