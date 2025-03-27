Казанский рынок рекламы закончил 2024 год с оборотом в 7,4 млрд рублей, но есть нюанс

Фото: Максим Платонов

Динамика достигла 33%

Казань заняла третье место по объему рекламного рынка среди городов России в 2024 году, обогнав Нижний Новгород, Краснодар и Новосибирск. Суммарный объем рекламных бюджетов в городе составил 7,4 млрд рублей, что значительно превышает показатели предыдущего года. Впереди оказались лишь Санкт-Петербург (29,8 млрд рублей) и Екатеринбург (8,2 млрд рублей). Важно, что в рейтинге, подготовленном Ассоциацией Коммуникационных Агентств России, не участвовала Москва.

Рост казанского рекламного рынка составил 33% по сравнению с 2023 годом, когда его объем оценивался в 4,7 млрд рублей, а Казань занимала лишь шестое место. Это один из самых высоких показателей роста среди региональных рынков России.

Региональный рекламный рынок России в целом показал уверенный рост — на 16% по сравнению с 2023 годом, достигнув 123,8 млрд рублей. Суммарный объем рекламных бюджетов в анализируемых городах составил более 97,1 млрд рублей.

— 2024 год был очень успешным. Я общалась с крупнейшими операторами наружной рекламы, да и вообще со всеми в Казани: и с радиостанциями, и с компаниями, занимающимися наружной рекламой, и с телеканалами — у всех была полная загрузка, — рассказала основательница и директор рекламного агентства VIVAT Ольга Глухова.

Лидирующие позиции в структуре рекламного рынка Казани традиционно занимают интернет-сервисы. В 2024 году на этот сегмент пришлось 3,99 млрд рублей, что значительно превышает показатели прошлого года (2,3 млрд рублей).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Второе место занимает наружная реклама с объемом 2,2 млрд рублей (против 1,4 млрд в прошлом году). Видеореклама зафиксировала 975 млн рублей (735 млн в прошлом году), а радио — 235 млн рублей (210 млн в прошлом году).

— И рост действительно был ощутимый. Возможно, он был даже немного аномальным. Рекламодатели, понимая, что настанет момент июльских изменений, удорожания, пытались выжать из рекламы максимум, чтобы как можно больше продать сейчас и создать себе некую подушку безопасности на будущее, — дополнила Глухова.

«Все просто пытаются пережить это время»

Но директор агентства обратила внимание, что такой рост наблюдался лишь до июля 2024 года, когда Центробанк поднял ключевую ставку с 16% до 18%, и количество рекламодателей резко сократилось.

— Сейчас, начиная с сентября и по сегодняшний день, очень явно видно, как рынок сжался, — подчеркнула эксперт, добавив, что это не локальное явление, а общероссийская тенденция.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Буквально месяц назад я была в Москве, общалась с коллегами из крупных федеральных рекламных агентств. Они подтверждают, что рынок действительно сжался, что идет серьезная борьба за каждого клиента, жесткая конкуренция. Это все из-за последних событий, которые очень сильно повлияли на нашу индустрию, — заявила Ольга Глухова.

Она отметила, что в индустрии сейчас гадают, как рынок адаптируется к новым условиям в 2025 году.

— По ощущениям, все просто пытаются пережить это время в ожидании лучших времен. Все стараются сохранить деньги, — поделилась Глухова.



Рената Валеева