Россия достигла рекордно низкой смертности за 10 лет
Россия за последние 10 лет достигла исторического минимума общей смертности, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, что это стало возможным благодаря внедрению стандартов клинических рекомендаций в систему здравоохранения. Об этом сообщили в ТАСС.
По данным Росстата, в 2024 году естественная убыль населения увеличилась на 20,4%, составив 596,2 тыс. человек. Это произошло на фоне снижения числа родившихся на 3,4% — до 1,2 млн детей. Число умерших возросло на 3,3% и составило 1,8 млн человек.
Реформа клинических рекомендаций началась в 2018 году. Она предполагает, что все случаи лечения должны соответствовать установленным стандартам, которые включают информацию о профилактике, диагностике и лечении заболеваний.
Первоначально планировалось завершить переход к новым стандартам в 2023 году, но этот срок был перенесен на 1 января 2025 года. Теперь Минздрав будет внедрять рекомендации поэтапно, и новые стандарты станут обязательными для медицинских организаций с 2026 года.
Напомним, что группа ученых из России и Ирландии обнаружила перспективное соединение на основе антимикробных пептидов — элементов врожденного иммунитета — для создания нового антиопухолевого препарата.
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