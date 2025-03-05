Россия достигла рекордно низкой смертности за 10 лет

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Россия за последние 10 лет достигла исторического минимума общей смертности, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, что это стало возможным благодаря внедрению стандартов клинических рекомендаций в систему здравоохранения. Об этом сообщили в ТАСС.

По данным Росстата, в 2024 году естественная убыль населения увеличилась на 20,4%, составив 596,2 тыс. человек. Это произошло на фоне снижения числа родившихся на 3,4% — до 1,2 млн детей. Число умерших возросло на 3,3% и составило 1,8 млн человек.

Реформа клинических рекомендаций началась в 2018 году. Она предполагает, что все случаи лечения должны соответствовать установленным стандартам, которые включают информацию о профилактике, диагностике и лечении заболеваний.

Первоначально планировалось завершить переход к новым стандартам в 2023 году, но этот срок был перенесен на 1 января 2025 года. Теперь Минздрав будет внедрять рекомендации поэтапно, и новые стандарты станут обязательными для медицинских организаций с 2026 года.

Напомним, что группа ученых из России и Ирландии обнаружила перспективное соединение на основе антимикробных пептидов — элементов врожденного иммунитета — для создания нового антиопухолевого препарата.



Анастасия Фартыгина