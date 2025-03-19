Большинство потерпевших в теракте в «Крокусе» отказались знакомиться с материалами дела

Фото: Максим Платонов

Большая часть потерпевших в результате теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта прошлого года, отказалась от ознакомления с материалами уголовного дела, возбужденного после трагедии. Об этом пишет «Парламентская газета».

В результате теракта погибли более 140 человек, свыше 550 получили ранения. В начале февраля было объявлено о завершении расследования дела.

— Большая часть потерпевших отказалась от права ознакомиться с материалами дела. Там более 400 томов, и некоторые решили не изучать их в полном объеме. В настоящее время с делом знакомятся обвиняемые. Ориентировочно в мае 2025 года дело будет передано в прокуратуру, — сообщили в правоохранительных органах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы потерпевших, подтвердила эту информацию, отметив, что большинство людей доверились юристам и не стали знакомиться с делом самостоятельно.

В ходе расследования в качестве потерпевших были допрошены более 1700 человек, в качестве свидетелей — более 800 человек.

Рената Валеева