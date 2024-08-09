Планы выпуска российских самолетов до 2030 года могут быть сокращены

Фото: Максим Платонов

Планы производства почти тысячи гражданских самолетов, заложенные в комплексной программе развития авиаотрасли России (КПГА) до 2030 года, могут быть сокращены, сообщает «Коммерсантъ».

Рекомендация пересмотреть количественные показатели и сбалансировать «экономически оправданный спрос и планы по производству воздушных судов» была дана в ходе внешнего аудита на заводах ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Такой аудит весной начала группа консультантов из Сбербанка и «Газпром нефти» по поручению правительства. Его итоги и перспективы поставок будут обсуждаться на закрытом совещании у премьер-министра Михаила Мишустина на следующей неделе.

Объем внутреннего и экспортного рынков до 2040 года оценивался в 1,8 тыс. воздушных судов, объем CAPEX — в 1 трлн рублей. В мае 2024 года Минпромторг скорректировал планируемое количество самолетов с 1 080 до 994 штук и сдвинул начало поставок на 2025 год.

По итогам консультаций с представителями ОАК аудиторы пришли к выводу, что между спросом на авиаперевозки и производством по КПГА образовался дисбаланс. При запланированном производстве от 140 до 270 ВС в год реальная потребность оценивается аудиторами в 50—60 самолетов.

Один из собеседников издания сказал, что программа, «нарисованная в спешке 2022 года», не отражает ни возможности промышленности, ни потребности авиакомпаний и пассажиров. Ожидаемая прежде ставка на экспорт также преждевременна: МС-21 будет востребован только узким списком небольших дружественных стран.

Напомним, в России разработан законопроект, который позволит отечественным предприятиям выпускать неоригинальные запчасти для самолетов. Документ уже направлен в правительство для рассмотрения.

Рената Валеева