Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Горбуновым успешно вернулся на Землю

Фото: Реальное время

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9, в состав которого входил космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, совершил успешное приводнение в Атлантическом океане у берегов американского штата Флорида. Трансляция велась на сайте NASA.

Корабль совершил посадку во вторник в 17.57 по времени восточного побережья США (00.57 мск). Отстыковка Crew Dragon от МКС состоялась во вторник в 01.06 (08.06 мск).

Вместе с Александром Горбуновым в составе экипажа Crew-9 находились астронавты NASA Барри Уилмор, Сунита Уильямс и Ник Хейг.

Примечательно, что Барри Уилмор и Сунита Уильямс изначально прибыли на МКС в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner, запущенного 5 июня 2024 года. Однако, из-за возникших неисправностей корабля NASA приняло решение о возвращении астронавтов на Землю в составе миссии Crew-9.

Возвращение экипажа Crew-9 знаменует собой успешное завершение очередной миссии в рамках программы перекрестных полетов между Роскосмосом и NASA. В соответствии с этой программой, российские космонавты летают на американских кораблях Crew Dragon, а американские астронавты — на российских кораблях «Союз».

Как ранее сообщал начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов, программа перекрестных полетов к МКС продлена до 2026 года включительно.

Рената Валеева