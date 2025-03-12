Отопительный сезон в Татарстане может завершиться в апреле

Фото: Динар Фатыхов

Госжилинспекция Татарстана прогнозирует, что отопительный сезон в регионе может завершиться до начала мая. Начальник инспекции Александр Тыгин сообщил, что тепловые компании, как правило, завершают свою работу до мая, и после окончания сезона сразу начнется подготовка к следующему. Об этом сообщили в «РБК Татарстан».

В этом году паспорта готовности будут подписываться представителями органов местной власти, что должно повысить ответственность муниципалитетов. Тыгин подчеркнул, что важно, чтобы паспорта соответствовали реальному состоянию домов, так как часто весной выявляются несоответствия.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Подготовка к следующему отопительному сезону будет включать промывку, опрессовку, замену и ремонт отдельных участков, а также ревизию арматуры. В этом году акцент будет сделан на полную вовлеченность органов МСУ в процесс подготовки.

Отопительный сезон в Татарстане начался 19 сентября 2024 года, с приоритетным подключением социальных объектов. В Казани отопление стартовало 7 октября. Прошлый сезон завершился 22 мая 2023 года, а текущая зима оказалась аномально теплой, с температурными рекордами. Отключение отопления произойдет, когда температура воздуха продержится выше +8° в течение пяти суток.

Напомним, что в поселке Джалиль Сармановского района Татарстана начнется модернизация системы теплоснабжения на сумму 636,1 млн рублей. В рамках проекта планируется установить четыре блочно-модульные котельные с различной мощностью.

Анастасия Фартыгина