В Госдуме предложили увеличить страховое возмещение по банковским вкладам до 3 млн рублей

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутаты от ЛДПР, возглавляемые Ярославом Ниловым, внесли в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках с 1,4 млн до 3 млн рублей. Это изменение направлено на укрепление доверия граждан к банковской системе и защиту интересов вкладчиков.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что текущий предел страхового возмещения был установлен более 10 лет назад. Нилов подчеркнул, что за это время значительно выросла инфляция, а также изменились цены и зарплаты.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— На фоне этих изменений вопрос о сумме застрахованных вкладов стал особенно актуальным, — добавил он.

Инициатива о повышении страхового возмещения также была поддержана Банком России, который считает, что это поможет привлечь больше средств населения в банковскую систему и сдержать инфляцию. По мнению авторов законопроекта, его принятие повысит эффективность денежно-кредитной политики и укрепит доверие граждан к банкам.

Анастасия Фартыгина