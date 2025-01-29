Пожароопасный сезон в Татарстане начнется 15 апреля

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируют начать пожароопасный сезон с 15 апреля. Соответствующий проект постановления кабмина проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, в список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других природных пожаров, вошли 120 поселков и деревень, а также 75 садовых товариществ. В перечень также включены Казань, Болгар, Зеленодольск и Елабуга.

Проект постановления предусматривает создание минерализованных защитных полос шириной не менее 10 метров вокруг населенных пунктов, находящихся в зоне риска. На территориях, прилегающих к лесам, должна быть проведена очистка от сухой травы, валежника и других горючих материалов на расстоянии не менее 10 метров от лесной зоны. Альтернативой станет создание противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра.

В населенных пунктах будут определены и оборудованы специальные места для сжигания мусора и растительных отходов. Также предусмотрено обеспечение телефонной связью, средствами звукового оповещения о пожаре и оборудование водоисточников для тушения огня.

В садоводческих товариществах и детских оздоровительных лагерях, расположенных вблизи лесов, будут введены дополнительные меры противопожарной безопасности. Для контроля ситуации в муниципальных районах будут созданы профилактические группы, которые будут осуществлять патрулирование территорий.

В прошлом году пожароопасный сезон в Татарстане начался 22 апреля. В лесах республики его ввели 15 апреля.

Рената Валеева