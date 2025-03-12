ЦБ предложил разрешить некоторым инвесторам покупать и продавать криптовалюту

Фото: Дарья Пинегина

Банк России направил в правительство предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты в соответствии с поручением президента. Предлагается ввести специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, позволяющий ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты.

В рамках ЭПР сделки с криптовалютами смогут совершать только «особо квалифицированные инвесторы» — граждане с инвестициями в ценные бумаги и депозиты более 100 млн рублей или с годовым доходом свыше 50 млн рублей. К участию также допускаются компании, являющиеся квалифицированными инвесторами по действующему законодательству. Для финансовых организаций ЦБ установит регуляторные требования с учетом рисков криптовалютных активов, сообщила пресс-служба.

Реальное время / realnoevremya.ru

ЦБ по-прежнему не признает криптовалюту платежным средством и предлагает запретить расчеты между резидентами в криптовалюте вне ЭПР, установив ответственность за нарушение запрета. Квалифицированным инвесторам вне ЭПР будет разрешено вкладывать средства в производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты, но не предусматривающих ее поставку.

ЦБ подчеркивает, что криптовалюта подвержена высокой волатильности и инвесторы должны осознавать риск потери своих средств.

Рената Валеева