Минтранс предложил приравнять пользователей электросамокатов к водителям транспортных средств

Фото: Максим Платонов

Министерство транспорта России подготовило проект изменений в Правила дорожного движения, согласно которому пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, будут квалифицироваться как водители транспортных средств.

В рамках предложенных изменений владельцы СИМ получат статус участников дорожного движения и будут обязаны соблюдать соответствующие правила. Новая классификация призвана упорядочить правовой статус пользователей персональных транспортных средств.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также планируется закрепить однозначный запрет движения на СИМ более одного человека и ограничить скорость передвижения до 10 км/ч при сближении с пешеходами.



Напомним, что недавно в России предложили ввести обязательное страхование для электросамокатчиков.



Матвей Гавриков