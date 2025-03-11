Минтранс предложил приравнять пользователей электросамокатов к водителям транспортных средств
Министерство транспорта России подготовило проект изменений в Правила дорожного движения, согласно которому пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, будут квалифицироваться как водители транспортных средств.
В рамках предложенных изменений владельцы СИМ получат статус участников дорожного движения и будут обязаны соблюдать соответствующие правила. Новая классификация призвана упорядочить правовой статус пользователей персональных транспортных средств.
Также планируется закрепить однозначный запрет движения на СИМ более одного человека и ограничить скорость передвижения до 10 км/ч при сближении с пешеходами.
Напомним, что недавно в России предложили ввести обязательное страхование для электросамокатчиков.
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