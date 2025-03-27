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Правящая партия Грузии инициирует запрет ЕНД и ограничение участия ее членов в выборах

19:42, 27.03.2025
Правящая партия Грузии инициирует запрет ЕНД и ограничение участия ее членов в выборах
Фото: скриншот из видео «Как выглядит флаг Грузии?» с канала «Ответчик-эксперименты»

Власти Грузии планируют признать неконституционной партию экс-президента Михаила Саакашвили — Единое национальное движение (ЕНД). Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдинарадзе.

По его словам, соответствующий запрос будет направлен в Конституционный суд Грузии. Также разрабатывается законопроект, который объявляет неконституционными возможные партии-правопреемники ЕНД. Членам партии могут запретить участие в будущих выборах.

Между тем сам Саакашвили, отбывающий наказание в тюрьме, получил за последние две недели два новых приговора: 4,5 года по делу о незаконном пересечении границы и 9 лет за растрату более $3,2 млн государственных средств.

Напомним, что недавно Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили еще к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы.

Матвей Гавриков

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