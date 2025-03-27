В России усилят контроль за Центробанком, расширив состав НФС

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» готовят законопроект, который увеличит состав Национального финансового совета (НФС) за счет депутатов Госдумы, сообщили в РИА «Новости».

По словам соавторов законопроекта Сергея Миронова и Александра Бабакова, расширение состава НФС позволит улучшить парламентский контроль за денежно-кредитной политикой.

— Мы хотим включить в совет представителей профильных комитетов и заместителей председателя Госдумы, чтобы учесть мнения ключевых участников экономики, — уточнил Миронов.

Арсений Губаев / realnoevremya.ru

В настоящее время в НФС состоит 12 членов, и авторы законопроекта считают, что этого недостаточно для эффективного контроля за деятельностью Центробанка России. Миронов также напомнил, что недавно была предложена инициатива увеличить долю прибыли ЦБ, направляемой в бюджет, с 75% до 80%. Это, по его мнению, поможет сократить дефицит бюджета и увеличить финансирование социальных программ.

Кроме того, депутаты предлагают создать механизм льготного кредитования экономики с помощью средств Центробанка.

— Мы считаем, что ЦБ должен предоставлять кредиты правительству и регионам под символические 0,15% годовых, что позволит стране получить дополнительные средства для долгосрочного развития, — добавил депутат.

Анастасия Фартыгина