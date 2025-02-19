Соболенко сравнила игру против Кудерметовой с американскими горками

Первая ракетка мира Арина Соболенко сравнила противостояние с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой с американскими горками. Белорусская спортсменка обыграла уроженку Казани во втором круге турнира в Дубае.

Ранее Кудерметова два раза подряд обыграла Соболенко в 2022 и 2023 годах.

— Вероника непредсказуема: в один момент может потерять концентрацию, а затем резко начать агрессивно атаковать. Играть против нее — как кататься на американских горках. Поэтому я довольна результатом, мне удалось сосредоточиться на своей игре, — сказала Соболенко после победы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вероника Кудерметова завершила свои выступления на турнире в Дубае. Ранее российская теннисистка выбыла из соревнований в парном разряде, вылетев после первого же матча.



Соболенко в следующем раунде турнира в Дубае сыграет с датчанкой Кларой Таусон.



Зульфат Шафигуллин