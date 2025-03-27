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Мигрантам могут ограничить срок действия банковских карт

14:52, 27.03.2025
Мигрантам могут ограничить срок действия банковских карт
Фото: Михаил Захаров

Росфинмониторинг совместно с Центробанком рассматривает возможность введения ограничений на срок действия банковских карт, выдаваемых иностранным гражданам. Эта мера направлена на борьбу с дропами — лицами, предоставляющими свои карты мошенникам для вывода украденных средств, сообщает РБК.

По словам замглавы Росфинмониторинга Германа Негляда, важно сделать так, чтобы для продления срока действия карты требовалось личное присутствие клиента и принималось новое решение о ее выдаче.

Представитель ЦБ подтвердил, что предложение находится на стадии обсуждения и требует дополнительной проработки. Он также отметил, что в Казахстане уже существуют подобные механизмы борьбы с дропами.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать законопроект о введении уголовной ответственности для дроперов.

Рената Валеева

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