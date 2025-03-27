Татарстан занял 3-е место по количеству высокооплачиваемых вакансий в России

Фото: Мария Зверева

Татарстан занял третье место в рейтинге российских регионов по доле вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 37,9% опубликованных вакансий в республике предлагают такую зарплату. Об этом сообщили в «RT на русском».

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 74,7% вакансий имеют зарплату свыше 100 тыс. рублей. На втором месте — Карелия с 41,7%.

Эксперты уточнили, что чаще всего высокооплачиваемые вакансии встречаются в сфере строительства, где более 100 тыс. рублей предлагают в 42,8% случаев. В сфере транспорта и логистики такие предложения составляют 40,3%, а в производстве — 35,5%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что Татарстан занял 28-е место в рейтинге регионов России по зарплатам в отраслях в 2024 году. Самая высокая средняя зарплата в республике зафиксирована в химической промышленности и составляет 109 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина