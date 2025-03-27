Shot: врач из Татарстана выжила после крушения батискафа в Хургаде

По данным Shot, врачу из Татарстана Кристине Валиуллиной удалось выжить в результате крушения батискафа в Хургаде. Изначально власти Египта ошибочно включили ее в список погибших, перепутав имена.

Трагедия унесла жизни шести россиян, среди которых оказался супруг Кристины Валиуллиной — Равиль Валиуллин. Жизни выживших членов семьи ничего не угрожает.



На данный момент под наблюдением врачей остаются семеро россиян. По информации египетских властей, на борту прогулочного батискафа находились 50 человек, включая граждан России, Индии, Норвегии и Швеции.

Напомним, власти Татарстана связались с туроператором и госпиталем в Египте. Дети семейной пары 10 и 15 лет находятся в больнице — их состояние здоровья на контроле.

Матвей Гавриков