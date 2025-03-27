«Атомфлот» пополнился новым атомным ледоколом «Якутия»

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«Атомфлот» пополнился новым атомным ледоколом «Якутия». Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в кулуарах Международного арктического форума.

— Сегодня в составе «Атомфлота» стало на один ледокол больше. <...> 1–2 апреля «Якутия» двинется из Санкт-Петербурга и в самый сложный период ледовой обстановки встанет в строй, чтобы поддержать наши проекты, — сообщил Лихачев журналистам.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для обеспечения круглогодичной навигации планируется расширение ледокольного флота, включая атомные ледоколы, а также строительство вспомогательных и аварийно-спасательных судов. Эти меры должны укрепить позицию России в Арктике.

Рената Валеева