Объявлен длинный список номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна»
В него вошли 26 книг зарубежных авторов, переведенных на русский язык
Премия «Ясная Поляна» объявила длинный список номинации «Иностранная литература». В него вошли 26 книг зарубежных авторов, переведенных на русский язык. Литературная премия учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Льва Толстого и компанией Samsung Electronics. Жюри премии возглавляет праправнук Льва Толстого Владимир Толстой. В состав жюри входят писатели, литературные критики и общественные деятели. Они оценивают произведения, опубликованные в России, и выбирают лучшие книги отечественных и зарубежных авторов.
В длинный список номинации «Иностранная литература» вошли:
- Жан-Батист Андреа, «Храни ее» (NoAge, 2024)
- Марко Бальцано, «Я остаюсь здесь» («Лайвбук», 2024)
- Себастьян Барри, «Время старого бога» («Фантом Пресс», 2024)
- Бенхамин Лабатут, Maniac (Ad Marginem, 2024)
- Карло Вечче, «Улыбка Катерины. История матери Леонардо» («Азбука-Аттикус», 2024)
- Мубанга Калимамуквенто, «Птица скорби» (Inspiria, 2024)
- Ласло Краснахоркаи, «Гомер навсегда» (NoAge, 2024)
- Шарль Левински, «Полубородый» («Фолиант», 2024)
- Дженис Ли, «Учительница музыки» («Иностранная литература», 2023, №11)
- Дэниел Мейсон, «Северный лес» («Фантом Пресс», 2024)
- Рохинтон Мистри, «Дела семейные» (АСТ, 2022)
- Дунья Михаиль, «Татуировка птицы» (Inspiria, 2024)
- Саяка Мурата, «Человек-комбини» (Popcorn Books, 2020).
Рецензию на книгу Саяки Мураты «Земляноиды» читайте здесь, а на сборник рассказов «Церемония жизни» — здесь.
- Бренда Наварро, «Пустые дома» («Лайвбук», 2024)
- Андрес Неуман, «Странник века» («Издательство Ивана Лимбаха», 2024)
- Гаэль Ноан, «Бюро расследования судеб» («Лайвбук», 2024)
- Билли О’Кэллахан, «Дом смерти» («Дом историй», 2025)
- Ёко Огава, «Полиция памяти» (NoAge, 2021)
- Бьянка Питцорно, «Интимная жизнь наших предков» («Бель Летр», 2024)
- Марк Принс, «Латинист» (NoAge, 2025)
Рецензию на роман Марка Принса «Латинист» читайте здесь.
- Мохамед Мбугар Сарр, «В тайниках памяти» («Синдбад», 2023)
Рецензию на роман Мохамеда Мбугар Сарра «В тайниках памяти» читайте здесь.
- Недялко Славов, «Колокол» («Икс-Хистори», 2024)
- Джесмин Уорд, «Пойте, неупокоенные, пойте» (Corpus, 2024)
- Томас Уортон, «Книга дождя» («Дом историй», 2025)
- Гаэль Фай, «Маленькая страна» (Corpus, 2018)
- Утхит Хемамун, «Сказители» («Азбука-Аттикус», 2024)
- Рои Хен, «Шум» («Фантом Пресс», 2023)
- Нейтан Хилл, «Велнесс» («Фантом Пресс», 2025)
- Чи Цзыцзянь, «Белый снег, черные вороны» («Гиперион», 2024)
- Мо Янь, «Смерть пахнет сандалом» (Inspiria, 2024)
Репортаж о презентации книги Мо Яня «Смерть пахнет сандалом» читайте здесь.
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