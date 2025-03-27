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Объявлен длинный список номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна»

19:29, 27.03.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

В него вошли 26 книг зарубежных авторов, переведенных на русский язык

Объявлен длинный список номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна»
Фото: скриншот с сайта премии «Ясная поляна»

Премия «Ясная Поляна» объявила длинный список номинации «Иностранная литература». В него вошли 26 книг зарубежных авторов, переведенных на русский язык. Литературная премия учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Льва Толстого и компанией Samsung Electronics. Жюри премии возглавляет праправнук Льва Толстого Владимир Толстой. В состав жюри входят писатели, литературные критики и общественные деятели. Они оценивают произведения, опубликованные в России, и выбирают лучшие книги отечественных и зарубежных авторов.

В длинный список номинации «Иностранная литература» вошли:

  • Жан-Батист Андреа, «Храни ее» (NoAge, 2024)
  • Марко Бальцано, «Я остаюсь здесь» («Лайвбук», 2024)
  • Себастьян Барри, «Время старого бога» («Фантом Пресс», 2024)
  • Бенхамин Лабатут, Maniac (Ad Marginem, 2024)
  • Карло Вечче, «Улыбка Катерины. История матери Леонардо» («Азбука-Аттикус», 2024)
  • Мубанга Калимамуквенто, «Птица скорби» (Inspiria, 2024)
  • Ласло Краснахоркаи, «Гомер навсегда» (NoAge, 2024)
  • Шарль Левински, «Полубородый» («Фолиант», 2024)
  • Дженис Ли, «Учительница музыки» («Иностранная литература», 2023, №11)
  • Дэниел Мейсон, «Северный лес» («Фантом Пресс», 2024)
  • Рохинтон Мистри, «Дела семейные» (АСТ, 2022)
  • Дунья Михаиль, «Татуировка птицы» (Inspiria, 2024)
  • Саяка Мурата, «Человек-комбини» (Popcorn Books, 2020).

Рецензию на книгу Саяки Мураты «Земляноиды» читайте здесь, а на сборник рассказов «Церемония жизни» — здесь.

  • Бренда Наварро, «Пустые дома» («Лайвбук», 2024)
  • Андрес Неуман, «Странник века» («Издательство Ивана Лимбаха», 2024)
  • Гаэль Ноан, «Бюро расследования судеб» («Лайвбук», 2024)
  • Билли О’Кэллахан, «Дом смерти» («Дом историй», 2025)
  • Ёко Огава, «Полиция памяти» (NoAge, 2021)
  • Бьянка Питцорно, «Интимная жизнь наших предков» («Бель Летр», 2024)
  • Марк Принс, «Латинист» (NoAge, 2025)

Рецензию на роман Марка Принса «Латинист» читайте здесь.

  • Мохамед Мбугар Сарр, «В тайниках памяти» («Синдбад», 2023)

Рецензию на роман Мохамеда Мбугар Сарра «В тайниках памяти» читайте здесь.

  • Недялко Славов, «Колокол» («Икс-Хистори», 2024)
  • Джесмин Уорд, «Пойте, неупокоенные, пойте» (Corpus, 2024)
  • Томас Уортон, «Книга дождя» («Дом историй», 2025)
  • Гаэль Фай, «Маленькая страна» (Corpus, 2018)
  • Утхит Хемамун, «Сказители» («Азбука-Аттикус», 2024)
  • Рои Хен, «Шум» («Фантом Пресс», 2023)
  • Нейтан Хилл, «Велнесс» («Фантом Пресс», 2025)
  • Чи Цзыцзянь, «Белый снег, черные вороны» («Гиперион», 2024)
  • Мо Янь, «Смерть пахнет сандалом» (Inspiria, 2024)

Репортаж о презентации книги Мо Яня «Смерть пахнет сандалом» читайте здесь.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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