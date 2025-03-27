Объявлен длинный список номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна»

В него вошли 26 книг зарубежных авторов, переведенных на русский язык

Премия «Ясная Поляна» объявила длинный список номинации «Иностранная литература». В него вошли 26 книг зарубежных авторов, переведенных на русский язык. Литературная премия учреждена в 2003 году Музеем-усадьбой Льва Толстого и компанией Samsung Electronics. Жюри премии возглавляет праправнук Льва Толстого Владимир Толстой. В состав жюри входят писатели, литературные критики и общественные деятели. Они оценивают произведения, опубликованные в России, и выбирают лучшие книги отечественных и зарубежных авторов.

В длинный список номинации «Иностранная литература» вошли:

Жан-Батист Андреа, «Храни ее» (NoAge, 2024)

Марко Бальцано, «Я остаюсь здесь» («Лайвбук», 2024)

Себастьян Барри, «Время старого бога» («Фантом Пресс», 2024)

Бенхамин Лабатут, Maniac (Ad Marginem, 2024)

Карло Вечче, «Улыбка Катерины. История матери Леонардо» («Азбука-Аттикус», 2024)

Мубанга Калимамуквенто, «Птица скорби» (Inspiria, 2024)

Ласло Краснахоркаи, «Гомер навсегда» (NoAge, 2024)

Шарль Левински, «Полубородый» («Фолиант», 2024)

Дженис Ли, «Учительница музыки» («Иностранная литература», 2023, №11)

Дэниел Мейсон, «Северный лес» («Фантом Пресс», 2024)

Рохинтон Мистри, «Дела семейные» (АСТ, 2022)

Дунья Михаиль, «Татуировка птицы» (Inspiria, 2024)

Саяка Мурата, «Человек-комбини» (Popcorn Books, 2020).

Рецензию на книгу Саяки Мураты «Земляноиды» читайте здесь, а на сборник рассказов «Церемония жизни» — здесь.

Бренда Наварро, «Пустые дома» («Лайвбук», 2024)

Андрес Неуман, «Странник века» («Издательство Ивана Лимбаха», 2024)

Гаэль Ноан, «Бюро расследования судеб» («Лайвбук», 2024)

Билли О’Кэллахан, «Дом смерти» («Дом историй», 2025)

Ёко Огава, «Полиция памяти» (NoAge, 2021)

Бьянка Питцорно, «Интимная жизнь наших предков» («Бель Летр», 2024)

Марк Принс, «Латинист» (NoAge, 2025)

Рецензию на роман Марка Принса «Латинист» читайте здесь.

Мохамед Мбугар Сарр, «В тайниках памяти» («Синдбад», 2023)

Рецензию на роман Мохамеда Мбугар Сарра «В тайниках памяти» читайте здесь.

Недялко Славов, «Колокол» («Икс-Хистори», 2024)

Джесмин Уорд, «Пойте, неупокоенные, пойте» (Corpus, 2024)

Томас Уортон, «Книга дождя» («Дом историй», 2025)

Гаэль Фай, «Маленькая страна» (Corpus, 2018)

Утхит Хемамун, «Сказители» («Азбука-Аттикус», 2024)

Рои Хен, «Шум» («Фантом Пресс», 2023)

Нейтан Хилл, «Велнесс» («Фантом Пресс», 2025)

Чи Цзыцзянь, «Белый снег, черные вороны» («Гиперион», 2024)

Мо Янь, «Смерть пахнет сандалом» (Inspiria, 2024)

Репортаж о презентации книги Мо Яня «Смерть пахнет сандалом» читайте здесь.

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Екатерина Петрова