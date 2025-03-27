Трагедия в Хургаде: казанский Кремль подтвердил смерть супругов при крушении батискафа в Египте

Фото: Динар Фатыхов

В казанском Кремле подтвердили гибель семейной пары при крушении батискафа в Египте. Это Кристина и Равиль Валиуллины — врачи Уруссинской центральной районной больницы, главный педиатр и анестезиолог-реаниматолог.

Власти Татарстана связались с туроператором, с госпиталем в Египте. Дети 10 и 15 лет остаются в больнице — их состояние здоровья на контроле.

21 марта семья медработников из поселка Уруссу Ютазинского района прибыла на отдых в Египет и разместилась в отеле Mirage Bay. Глава семьи Равиль Валиуллин работал анестезиологом в ЦРБ, его супруга — педиатром.

— Кристина и Равиль Валиуллины были высококвалифицированными специалистами, которые достойно выполняли свой профессиональный долг. Их уход — большая потеря для района и здравоохранения республики в целом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, — сказал Марсель Миннуллин, министр здравоохранения Татарстана.

Напомним, что в египетской Хургаде временно прекращены все погружения на батискафах после трагического инцидента с участием российских туристов.

Матвей Гавриков