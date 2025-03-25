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Володин поручил ввести уголовную ответственность для дропперов

21:44, 25.03.2025
Володин поручил ввести уголовную ответственность для дропперов
Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Это заявление он сделал на пленарном заседании.

Володин уточнил, что необходимо также предусмотреть ответственность для банков, которые продолжают перечислять деньги, несмотря на уведомления о выводе средств.

— Мы должны в приоритетном плане рассмотреть эти законодательные инициативы, — сказал он, добавив, что важно завершить эту работу в апреле.

скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

По словам Володина, «мошенники совершенствуются, не стоят на месте», и поэтому государство должно эффективно противодействовать их действиям.

Напомним, что МВД России разработало и передало в правительство законопроект о введении уголовной ответственности для «дропперов» — тех, кто передает свои банковские карты третьим лицам, которые используют их в преступных целях.

Анастасия Фартыгина
Справка

Дропперы — это посредники, которые помогают мошенникам переводить и обналичивать украденные у россиян деньги. Их функционал делится на три основных типа: заливщик, транзитник и обнальщик. Кроме того, они классифицируются по осознанию своей роли на разводных и неразводных, согласно материалам Банка России.

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