В Набережных Челнах отремонтируют проспект Яшьлек за 800 млн рублей

Фото: Реальное время

В Набережных Челнах начнется капремонт проспекта Яшьлек, который пройдет от проспекта Мира до проспекта Чулман. На эти работы выделено 800 млн рублей из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер на выполнение работ опубликовали на портале госзакупок.

Длина ремонтируемого участка составит 2,2 километра, а завершить работы планируется к 10 ноября 2025 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

В ходе капремонта на проспекте Яшьлек будут выполнены дорожные работы, установлены автопавильоны и барьерные ограждения, а также обустроены дождевая канализация и водопропускные трубы. Кроме того, вдоль дороги появится искусственное освещение, а также будут высажены деревья и кустарники.

Напомним, что ремонт проспекта Яшьлек — часть масштабной программы по обновлению дорожной инфраструктуры республики в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется капремонт более 21 км автодорог в Казанской агломерации. Работы начнутся в 2025 году и охватят 17 объектов.



Анастасия Фартыгина