В Татарстане обновят более 21 км дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: Инна Серова

В Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется капремонт более 21 км автодорог в Казанской агломерации. Работы начнутся в 2025 году и охватят 17 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

В Казани отремонтируют улицу Амирхана Еники от Вишневского до Товарищеской в Вахитовском районе. В этом году в столице республики обновят участки 12 дорог.

Также запланирован капремонт дороги «Казань — Ульяновск» на участке от км 6,1 до км 8,1 в Верхнеуслонском районе. В Высокогорском районе обновят дорогу «Алан-Бексерь — Ислейтарский лесхоз» на участке от км 4,3 до км 8,8. В Лаишевском районе продолжится капремонт дороги Средне Девятово — Татарский Янтык на участках от км 1,0 до км 8,8 и от км 11,0 до км 12,5.

Реальное время / realnoevremya.ru

Эти работы помогут повысить показатели национального проекта: доля автомобильных дорог регионального значения составит 52,23%, а доля дорожной сети крупнейших городских агломераций достигнет 85,27%.

Напомним, что работы по расширению трассы М-7 в Татарстане, соединяющей Казань и Екатеринбург, продвигаются быстрыми темпами — на данный момент выполнено 63% от общего объема. Реконструкция затрагивает участки с 1061-го по 1155-й и с 1161-го по 1166-й км, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Анастасия Фартыгина