В Набережных Челнах обновят более 11 км дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году в Набережночелнинской агломерации в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут проведены строительно-монтажные работы на трех объектах общей протяженностью более 11 км. Об этом сообщили в Миндортрансе Татарстана.

В Набережных Челнах планируется капремонт проспекта Яшьлек на участке от проспекта Мира до проспекта Чулман.

В Сармановском районе будет капитально отремонтирована автодорога «Набережные Челны — Сарманово» — Верхние Чершилы — Петровский завод (км 3,7 — км 8,1).

В Менделеевском районе проведут капитальный ремонт автодороги М-7 «Волга» — Бизяки на участке км 20,0 — км 26,9.

Цель нацпроекта — поддержание не менее 85% нормативного состояния автомобильных дорог агломераций и региональных дорог, входящих в опорную сеть России. К 2030 году планируется довести до нормативного состояния 60% региональных дорог по всей стране.

Рената Валеева