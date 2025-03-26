Мишустин анонсировал введение цифрового профиля мигранта

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С 30 июня в России начнут формировать цифровой профиль мигранта с уникальным идентификатором. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА «Новости».

По словам Мишустина, цифровой профиль заменит в том числе бумажный патент.

10 марта МВД объявило о запуске новой функции на портале «Госуслуги». Она позволяет иностранным гражданам самостоятельно подавать уведомление о постановке на учет по месту пребывания у граждан России в электронном виде.

Ранее Рособрнадзор установил минимальное количество баллов, которое необходимо набрать детям мигрантов при тестировании на знание русского языка для приема в российские школы.

Рената Валеева