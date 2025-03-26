Володин предложил депутатам использовать обращение «товарищи»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 26 марта предложил отказаться от использования обращения «господа» в общении депутатов друг с другом. Он выступил за то, чтобы в Думе приняли форму обращения «товарищ» или «коллега».

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев поддержал предложение спикера, заявив, что «господа — в Париже».

Ранее Володин поручил профильным комитетам разработать законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов.

— Мы должны в приоритетном плане рассмотреть эти законодательные инициативы, — сказал он, добавив, что важно завершить эту работу в апреле.

Рената Валеева