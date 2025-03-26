Голикова займется новой системой оплаты труда для преподавателей и ученых

Фото: Михаил Захаров

Премьер-министр Михаил Мишустин проинформировал депутатов Госдумы о мерах поддержки профессорско-преподавательского состава и научных работников. Об этом пишет «Интерфакс».

С 1 сентября 2024 года по поручению президента России почти 8 тыс. преподавателей фундаментальных дисциплин в 50 инженерных вузах повысили зарплату на 25%. При выборе фундаментальных дисциплин была проделана большая работа, так как в классификаторах прописаны сотни специальностей.

В рамках эксперимента университеты и институты из программы «Приоритет 2030» получили 5,6 млрд рублей в 2024 году из общего объема средств, направленных на выплату профессорско-преподавательскому составу. Решения вузам дали принимать самостоятельно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для профессорско-преподавательского состава и для научных работников разрабатывается отраслевая система оплаты труда. Она будет направлена на достижение дифференциации оплаты труда по одинаковым должностям и на унификацию перечня выплат. Вице-премьер Татьяна Голикова лично занимается этим вопросом.

Мишустин подчеркнул, что в стратегии развития образования большое внимание уделено учителям и преподавателям вузов. В первую очередь надо снизить на них бюрократическую нагрузку, чтобы они готовили специалистов и меньше занимались бумажной работой. Были разработаны новые современные направления подготовки, такие как робототехника, инженерия, новые материалы, химия и другие.

В России наблюдается нехватка кадров в здравоохранении и образовании, и главная причина этого — низкие зарплаты. Об этом сообщила зампред Счетной палаты Галина Изотова.

Рената Валеева