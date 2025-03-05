Счетная палата назвала низкую зарплату главной причиной дефицита врачей и учителей

Фото: Мария Зверева

В России наблюдается нехватка кадров в здравоохранении и образовании, и главная причина этого — низкие зарплаты. Об этом сообщила зампред Счетной палаты Галина Изотова.

Счетная палата выявила, что в стране не хватает более 40 тыс. медработников, особенно палатных сестер и фельдшеров скорой помощи. Отток кадров связан именно с недостаточной оплатой труда.

Разница в зарплатах между регионами иногда достигает трех раз, что также способствует миграции медиков в более высокооплачиваемые места. Кроме того, многие медработники не получают необходимую поддержку, например жилищную: в некоторых регионах менее 10% нуждающихся были обеспечены жильем.

В образовании ситуация схожая: низкие зарплаты и высокая нагрузка на учителей приводят к тому, что специалисты уходят в другие сферы. Особенно остро нехватка кадров ощущается в сельской местности, где не хватает учителей математики и иностранных языков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Накануне первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила о необходимости обращения к правительству с просьбой проверить данные Росстата, свидетельствующие об отсутствии дефицита учителей в стране.



Анастасия Фартыгина