Военно-патриотический центр создадут в Казани на базе школы №60

Он станет базовой площадкой для проведение военно-спортивных игр на городском и региональном уровне

Фото: Максим Платонов

В Казани планируется открытие военно-патриотического центра планируется на территории школы №60. Об этом на XXXVII сессии Казгордумы сообщила замруководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова.



По ее словам, он станет базовой площадкой для проведение военно-спортивных игр на городском и региональном уровне, а также будет служить центром начальной подготовки для школьников 9-х и 1х классов. Кроме того, там хотят создать военно-патриотический музей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Гузель Сагитова обратилась к мэру Казани Ильсуру Метшину с просьбой рассмотреть возможность изыскания денежных средств на этот проект.

Также планируется создание центров патриотического воспитания в разных районах города.

Напомним, в Татарстане запустят историко-патриотический проект о героях разных народов 1941–2025 годов. Он продолжит свою работу и после завершения Года защитника Отечества.

Галия Гарифуллина